Готовить колбаски можно как на сковороде, так и в духовом шкафу. Для полного раскрытия вкуса достаточно кратковременной обжарки на сковороде или гриле.

Любой способ приготовления этого блюда подарит восхитительный результат. Это гарантирует использование только натуральных ингредиентов входящих в состав полуфабриката.

Колбаски из мраморной говядины являются отличным дополнением к любой семейной трапезе, пикнику на природе с мангалом, или как закуска для друзей к пиву под просмотр любимых матчей.

Неспешная беседа за мангалом, что может быть лучше? Сочные свиные колбаски могут быть приготовлены как на гриле, так и простой домашней сковороде.

Умеренно-острые. Не желаете тратить время на готовку? Или ждете внезапных гостей? В любом случае наши колбаски по-итальянски помогут разнообразить любой стол настоящим мясным вкусом.

Настоящее мясо индейки и натуральные специи составляют основу наших колбасок из индейки. Идеальное сочетание вкуса, сочности и аромата можно получить при быстрой обжарке продукта на сковороде с последующим томлением в духовом шкафу.

Нежное мясо курочки и оптимальная смесь приправ делают наши куриные колбаски поистине восхитительным и универсальным блюдом. Такие колбаски можно подать как на повседневный, так и на праздничный стол.

Нежное мясо курочки и сыр моцарелла делают наши куриные колбаски поистине восхитительным и универсальным блюдом. Такие колбаски можно подать как на повседневный, так и на праздничный стол.

Сочные баварские колбаски могут быть приготовлены как на гриле, так и простой домашней сковороде.

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Колбаски - это достаточно популярный продукт во многих частях мира. Они подходят как для праздничного, так и для повседневного меню. Этот продукт изготавливается из разных сортов мяса, что позволяет каждому выбрать именно то блюдо, которое ему по вкусу.

Представленный на нашей витрине ассортимент настолько широк, что у обычного покупателя могут возникнуть трудности при выборе. Поэтому мы советуем воспользоваться следующими советами:

Колбаски из свинины, баранины и говядины будут сочными при запекании их в духовом шкафу, если полуфабрикат ставить уже в горячую духовку. А вот, телятина и курятина допускает и температуру до 150С⁰.

При жарке на сковороде рекомендуем опустить колбаски в горячую воду на несколько минут, это предотвратит разрывы в оболочке;

При готовке колбасок с помощью гриля или мангала не стоит усердствовать, чтобы не пересушить продукт.

Чем жирнее сорт колбасы, тем сочнее они получаются в итоге. Так по-праздничному выглядят запеченные колбаски с овощами. На низ листа укладываются овощи, это может быть смесь из картофеля, лука и моркови или баклажан, томаты и болгарский перец. Сверху укладываем слой колбасок, и блюдо ставится в духовку.

Во время запекания овощи приобретают ароматный вкус колбасы и пропитываются мясным соком. А сами полуфабрикаты насыщаются мясным соком, становятся сочными и приобретают румяную корочку

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