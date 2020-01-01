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Колбаски

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Колбаски баварские
Колбаски баварские
Сочные баварские колбаски могут быть приготовлены как на гриле, так и простой домашней сковороде.
790 руб /
кг

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Колбаски куриные с моцареллой
Колбаски куриные с моцареллой
Нежное мясо курочки и сыр моцарелла делают наши куриные колбаски поистине восхитительным и универсальным блюдом. Такие колбаски можно подать как на повседневный, так и на праздничный стол.
750 руб /
кг

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Колбаски куриные
Колбаски куриные
Нежное мясо курочки и оптимальная смесь приправ делают наши куриные колбаски поистине восхитительным и универсальным блюдом. Такие колбаски можно подать как на повседневный, так и на праздничный стол.
690 руб /
кг

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Колбаски из индейки
Колбаски из индейки
Настоящее мясо индейки и натуральные специи составляют основу наших колбасок из индейки. Идеальное сочетание вкуса, сочности и аромата можно получить при быстрой обжарке продукта на сковороде с последующим томлением в духовом шкафу. 
890 руб /
кг

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Колбаски по-итальянски
Колбаски по-итальянски
Умеренно-острые. Не желаете тратить время на готовку? Или ждете внезапных гостей? В любом случае наши колбаски по-итальянски помогут разнообразить любой стол настоящим мясным вкусом.
850 руб /
кг

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Колбаски свиные
Колбаски свиные
Неспешная беседа за мангалом, что может быть лучше? Сочные свиные колбаски могут быть приготовлены как на гриле, так и простой домашней сковороде.
750 руб /
кг

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Колбаски из мраморной говядины
Колбаски из мраморной говядины
Колбаски из мраморной говядины являются отличным дополнением к любой семейной трапезе, пикнику на природе с мангалом, или как закуска для друзей к пиву под просмотр любимых матчей.
1 590 руб /
кг

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Колбаски украинские
Колбаски украинские
Любой способ приготовления этого блюда подарит восхитительный результат. Это гарантирует использование только натуральных ингредиентов входящих в состав полуфабриката.
750 руб /
кг

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Колбаски мергез
Колбаски мергез
Такие колбаски могут стать прекрасным завтраком или вкусным ужином.
890 руб /
кг

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Колбаски телячьи
Колбаски телячьи
Готовить колбаски можно как на сковороде, так и в духовом шкафу. Для полного раскрытия вкуса достаточно кратковременной обжарки на сковороде или гриле.
950 руб /
кг

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кг

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Каре ягнёнка
Каре ягнёнка
Самая популярная часть баранины, используемая для создания поистине восхитительных блюд!
1 490 руб /
кг

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Цыплёнок корнишон
Цыплёнок корнишон
Продукт для настоящих гурманов. Мясо молодой птицы невероятно нежное, сочное и обладает деликатным ароматом. Цыпленок придется по вкусу как взрослым, так и детям. Он прекрасно подходит для сервировки праздничных столов и приведет в настоящий восторг всех ваших гостей.
295 руб /
шт.

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Яйца куриные деревенские
Яйца куриные деревенские
Настоящие куриные яйца из деревни, где кормление и уход за курами происходит наилучшим образом, так как фермеры делают это для себя. Полностью естественные условия: свободный выгул, натуральное питание, чистый воздух и вода - все это залог полезной и здоровой продукции.
180 руб /
дес.

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Филе грудки уточки фермерской
Филе грудки уточки фермерской
Незабываемый вкус правильно приготовленного утиного филе подарит массу удовольствия каждому гурману. Мясо нежное, тает во рту и несет в себе ценнейший запас полезных микроэлементов. Его можно жарить, тушить, запекать, а также использоваться для приготовления супов. Филе грудки идет вместе с кожицей.
1 590 руб /
кг

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Яйца перепелиные деревенские
Яйца перепелиные деревенские
Настоящие перепелиные яйца из деревни, где кормление и уход за перепелками происходит наилучшим образом, так как фермеры делают это для себя. Полностью естественные условия содержания - это залог полезной и здоровой продукции.
140 руб /
* 20 шт.

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Люля-кебаб из баранины в подарок 3 штуки 420 гр
Люля-кебаб из баранины в подарок 3 штуки 420 гр
при сумме заказе более 3 тыс. руб. вы можете получить этот товар БЕСПЛАТНО!
332 руб /
уп.

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Колбаски по-итальянски
Колбаски по-итальянски
Умеренно-острые. Не желаете тратить время на готовку? Или ждете внезапных гостей? В любом случае наши колбаски по-итальянски помогут разнообразить любой стол настоящим мясным вкусом.
850 руб /
кг

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Бифштекс из говядины
Бифштекс из говядины
Крупно порубленный, сочный бифштекс из мяса молодых бычков, приготовленный по классической рецептуре придется по вкусу искушенным мясоедам.
790 руб /
кг

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Фарш ЭКСТРА говяжий
Фарш ЭКСТРА говяжий
Прокручиваем фарш специально под ваш заказ только из отборной молодой говядины.
595 руб /
кг

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Фарш ЭКСТРА домашний
Фарш ЭКСТРА домашний
Прокрученный специально по вашему заказу из свежайшего мяса первой категории. Содержит 50% свинины и 50% говядины. Благодаря наличию в составе двух видов мяса позволяет получать невероятно вкусные и ароматные котлеты, тефтели, фрикадельки, голубцы и другие блюда.
535 руб /
кг

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Адыгейская соль с острым перцем 200 г
Адыгейская соль с острым перцем 200 г
Смеси душистых трав, пряных специй и свежего чеснока, собранные вручную, сэкономят Ваше время, чтобы дольше наслаждаться кулинарными достижениями.
190 руб /
шт.

временно нет в наличии

Колбаски - это достаточно популярный продукт во многих частях мира. Они подходят как для праздничного, так и для повседневного меню. Этот продукт изготавливается из разных сортов мяса, что позволяет каждому выбрать именно то блюдо, которое ему по вкусу. 

Представленный на нашей витрине ассортимент настолько широк, что у обычного покупателя могут возникнуть трудности при выборе. Поэтому мы советуем воспользоваться следующими советами:

  •   Колбаски из свинины, баранины и говядины будут сочными при запекании их в духовом шкафу, если полуфабрикат ставить уже в горячую духовку. А вот, телятина и курятина допускает и температуру до 150С⁰.

  • При жарке на сковороде рекомендуем опустить колбаски в горячую воду на несколько минут, это предотвратит разрывы в оболочке;

  • При готовке колбасок с помощью гриля или мангала не стоит усердствовать, чтобы не пересушить продукт.

Чем жирнее сорт колбасы, тем сочнее они получаются в итоге. Так по-праздничному выглядят запеченные колбаски с овощами. На низ листа укладываются овощи, это может быть смесь из картофеля, лука и моркови или баклажан, томаты и болгарский перец. Сверху укладываем слой колбасок, и блюдо ставится в духовку. 

Во время запекания овощи приобретают ароматный вкус колбасы и пропитываются мясным соком. А сами полуфабрикаты насыщаются мясным соком, становятся сочными и приобретают румяную корочку

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