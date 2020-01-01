Настоящее мясо индейки и натуральные специи
составляют основу наших колбасок из индейки. Идеальное сочетание вкуса,
сочности и аромата можно получить при быстрой обжарке продукта на сковороде с
последующим томлением в духовом шкафу.
Продукт для настоящих гурманов. Мясо молодой птицы невероятно нежное, сочное и обладает деликатным ароматом. Цыпленок придется по вкусу как взрослым, так и детям. Он прекрасно подходит для сервировки праздничных столов и приведет в настоящий восторг всех ваших гостей.
Настоящие куриные яйца из деревни, где кормление и уход за курами происходит наилучшим образом, так как фермеры делают это для себя. Полностью естественные условия: свободный выгул, натуральное питание, чистый воздух и вода - все это залог полезной и здоровой продукции.
Незабываемый вкус правильно приготовленного утиного филе подарит массу удовольствия каждому гурману. Мясо нежное, тает во рту и несет в себе ценнейший запас полезных микроэлементов. Его можно жарить, тушить, запекать, а также использоваться для приготовления супов. Филе грудки идет вместе с кожицей.
Настоящие перепелиные яйца из деревни, где кормление и уход за перепелками происходит наилучшим образом, так как фермеры делают это для себя. Полностью естественные условия содержания - это залог полезной и здоровой продукции.
Прокрученный специально по вашему заказу из свежайшего мяса первой категории. Содержит 50% свинины и 50% говядины. Благодаря наличию в составе двух видов мяса позволяет получать невероятно вкусные и ароматные котлеты, тефтели, фрикадельки, голубцы и другие блюда.
Смеси душистых трав, пряных специй и свежего чеснока, собранные вручную, сэкономят Ваше время, чтобы дольше наслаждаться кулинарными достижениями.
190 руб /
шт.
временно нет в наличии
Колбаски - это достаточно популярный продукт во многих частях мира. Они подходят как для праздничного, так и для повседневного меню. Этот продукт изготавливается из разных сортов мяса, что позволяет каждому выбрать именно то блюдо, которое ему по вкусу.
Представленный на нашей витрине ассортимент настолько широк, что у обычного покупателя могут возникнуть трудности при выборе. Поэтому мы советуем воспользоваться следующими советами:
Колбаски из свинины, баранины и говядины будут сочными при запекании их в духовом шкафу, если полуфабрикат ставить уже в горячую духовку. А вот, телятина и курятина допускает и температуру до 150С⁰.
При жарке на сковороде рекомендуем опустить колбаски в горячую воду на несколько минут, это предотвратит разрывы в оболочке;
При готовке колбасок с помощью гриля или мангала не стоит усердствовать, чтобы не пересушить продукт.
Чем жирнее сорт колбасы, тем сочнее они получаются в итоге. Так по-праздничному выглядят запеченные колбаски с овощами. На низ листа укладываются овощи, это может быть смесь из картофеля, лука и моркови или баклажан, томаты и болгарский перец. Сверху укладываем слой колбасок, и блюдо ставится в духовку.
Во время запекания овощи приобретают ароматный вкус колбасы и пропитываются мясным соком. А сами полуфабрикаты насыщаются мясным соком, становятся сочными и приобретают румяную корочку
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